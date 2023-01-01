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مستشار رئيس البرلمان: مجلس النواب تلقى دعوة رسمية من الرئاسي لحضور لقاء غدامس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن البرلمان لم يرد حتى الآن على دعوة الرئاسي بسبب سفر عقيلة صالح خارج البلاد.

وتوقع المريمي في تصريح لليبيا الأحرار، قبول رئيس المجلس المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الرئاسي والمقرر في الحادي عشر من يناير الحالي بمدينة غدامس.

وأكد المريمي عزمهم على المضي في مباحثات المسار الدستوري مع الأعلى للدولة عن طريق اللجنتين المعنيتين؛ قائلا إن عملهما سيحال مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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