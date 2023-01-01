باشاغا يؤكد ضرورة إتاحة الفرصة للمرأة في المناصب القيادية

أكد رئيـس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحـد خلال لقائه وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية وألّا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية والقطاعات الإدارية والخدمية

وأعرب باشاغا خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت عن دعمه الكامل للمرأة الليبية وتمكينها في كل المجالات نظراً لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة.

وجرى خلال اللقاء بحث الصعوبات التي تواجه قطاع المرأة وقضاياها الاجتماعية ودورها المهني والاقتصادي والسياسي.