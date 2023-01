ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن تأخر مجلسي النواب والدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية ليس مبررا لتجاوزهما من قبل المجتمع الدولي.

العرفي اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن المجتمع الدولي لا يمكنه فرض شيء دون توافق المجلسين عليه، خصوصًا فيما يتعلق بالمسار الدستوري وتحديد مواعيد الانتخابات، مشيرًا أن هذه المسألة محلية ويجب على المجتمع الدولي عدم التدخل فيها.

وتوقع قرب استئناف عمل اللجان المشتركة بين النواب والدولة بشأن المسار الدستوري.

Shares

The post العرفي: تأخر مجلسي النواب والدولة في الاتفاق ليس مبررًا لتجاوزهما من المجتمع الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية