أعضاء من الأعلى للدولة: لا جدوى من مبادرة المجلس الرئاسي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، إنه لا حاجة لمبادرة المجلس الرئاسي في ظل تواصل مباشر يومي بين مجلسي النواب والدولة مع قدر من الثقة، مضيفا أنهما لن يقبلا توسطا داخليا أو خارجيا لعدم وجود مبرر لها، بحسب قوله.

وتابع قزيط في تصريحات للأحرار، أنه لا يتصور أن يلتفت مجلس النواب لمبادرة الرئاسي، إذ أنه تعامل معها كأنها غير موجودة، موضحا أن الرئاسي لم يقم بدوره من الاقتراب من المجلسين وأنه كان مصطفا مع الحكومة في كثير من الأحيان، وفق وصفه.

من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد امعزب، إن الجميع يدور حول المشكلة بما فيهم الرئاسي دون تقديم حلول جذرية.

وأضاف امعزب في تصريح للأحرار، أن المشكلة هي بين وجهتي نظر من يريد فتح باب الترشح على مصراعيه دون ضوابط؛ بحيث يسمح حتى لمرتكبي جرائم حرب بخوض الانتخابات الرئاسية، وبين من لايريد العودة لعقود الاستبداد والظلام بالهيمنة مرة أخرى على مقاليد الدولة وأن الرئاسي ضعيف ولا يمكنه حل هذه المعضلة، وفق وصفه.

