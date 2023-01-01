كرانفيل: توسيع الاستثمارات التركية في ليبيا 2023

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيل التركية مرتضى كرانفيل، إن شركته أظهرت أداء إيجابيًا في صادراتها إلى ليبيا خلال عام الماضي 2022، مشيرا إلى عزمهم توسيع نطاق الاستثمارات في مجال الصحة.

وأوضح كرانفيل في بيان له أن المشفى التركي الليبي الذي افتتح بمدينة مصراتة يعد من أهم مشاريع المجموعة في ليبيا خلال العام الماضي لأنه الأول من نوعه، لافتا إلى أن الأمر لن يقتصر على بناء مشفى واحد فقط بل كان ذلك بمثابة فتح الطريق أمام استثمارات تركيا بقطاع الصحة.

وأضاف رئيس مجموعة كرانفيل: “لا نريد أن نقتصر على مصراتة بل نفكر في إنشاء مستشفيات حيثما دعت الحاجة إلى ذلك والتوسع أكثر في هذا المجال”.

هذا وفي نوفمبر الماضي، شهدت مدينة مصراتة افتتاح أول مستشفى ليبي – تركي يديره أطباء أتراك يضم 120 سريرا و13 عيادة و4 غرف عمليات.