فرج: لم نُخطَر بعد بمبادرة المجلس الرئاسي وبانتظار تفاصيل أكثر حولها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إنه لم يتم إخطارهم بعد بمبادرة المجلس الرئاسي وبانتظار تفاصيل أكثر حولها.

فرج أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أنه من ضِمن الاقتراحات المتداولة أن يحسم الشعب الأمر بشأن الخلاف حول بنود القاعدة الدستورية عبر استفتاء شعبي.

ونوّه أن معظم أعضاء مجلس الدولة يدعمون الذهاب نحو انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية لينظر فيها مجلس النواب المنتخب.

واعتبر أن القوانين والتشريعات الليبية تمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية ورجال القضاء والنيابة من العمل بالسياسة وهذا أصبح من الأعراف الدستورية السائدة في العالم.

