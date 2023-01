كشف عضو رابطة ضحايا ترهونة عبدالحكيم بو نعامة، عن وجود نحو 150 جثة لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن، بعد أن عثر عليها ضمن المقابر الجماعية التي خلفتها مليشيا الكاني.

وناشد بونعامة في مداخلة مع ليبيا الأحرار، جميع أهالي المفقودين بكافة مناطق البلاد الذين اختطفوا من قبل مليشيا الكاني، بالتوجه إلى هيئة البحث والتعرف على المفقودين لإجراء تحاليل الحمض النووي.

وأوضح بونعامة أن الجثث المجهولة موجودة حاليا بثلاجات الموتى في مستشفى طرابلس الطبي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post رابطة ضحايا ترهونة تكشف: نحو 150 جثة لم تحدد هويتها بعد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار