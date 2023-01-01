الفريق الفلاح لـ “ليبيا الحدث”: القائد العام هو من أكبر داعمي عمل اللجنة العسكرية

أشاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق الهادي الفلاح، بالدعم المقدم من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لإنجاح عمل اللجنة العسكرية.

وأثنى الفريق الفلاح في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، على جهود القيادة العامة في تجهيز مقر لجنة خمسة زائد خمسة في مدينة سرت، لافتاً أن كافة الاجتماعات التي عُقدت في المدينة كانت بدعم كامل من القوات المسلحة، من أجل توحيد الصفوف والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وأكد الفريق الفلاح، المطالبة بتجميد الاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة أفشل ذلك بتوقيع اتفاقية جديدة مماثلة مع تركيا، الأمر الذي عرقل التوصل إلى صدور قرار سياسي بشأن عملية طرد المسلحين الأجانب من ليبيا.

كما أكد الفريق الفلاح، أن مهمة المراقبين الدوليين في ليبيا ستقتصر فقط على متابعة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بإشراف مباشر من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، مشيراً إلى أن عمل (5+5) في الوقت الحالي يرتكز على فك المجموعات المسلحة غرب البلاد ونزع سلاحها، لافتاً إلى عقد اجتماع منتصف يناير الجاري في مدينة سرت لوضع آلية محكمة بهذا الملف.