المريمي يكشف موقف البرلمان من اجتماع غدامس الذي دعا إليه المنفي

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن البرلمان سيستجيب لدعوة المجلس الرئاسي، التي دعا فيها لعقد لقاء تشاوري ثلاثي يوم 11 يناير يجمع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي بمدينة غدامس.

وبين المريمي في مقابلة تلفزيونية، أن الاجتماع المزمع عقده سيتناول التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وهذا ما يريده مجلس النواب، كما أنه سيكون عاملا مساعدا للبرلمان للعمل على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن مجلس النواب يعمل جاهدًا لإنهاء حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات وذلك ضمن تضافر جهود كل المجالس والمكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي طرح مبادرة لحل الأزمة، وتحريك حالة الجمود السياسي، تفضي إلى إنجاز قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي المراحل الانتقالية، تنطلق المبادرة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.