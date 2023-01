كويدير: أي دعوة تجمنا بمجلس الدولة يجب التجاوب معها لتحسين الوضع السياسي بالبلاد وحل الأزمة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب مفتاح كويدير أن مبادرة المجلس الرئاسي خطوة جيدة.

كويدير قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن أي دعوة تجمعهم بمجلس الدولة يجب التجاوب معها لتحسين الوضع السياسي في البلاد وحل الأزمة.

واعتقد أن مجلس النواب سينظر خلال جلسته بعد غد الإثنين، في قوانين عدة منها قانون توحيد المرتبات، ومناقشة آخر تطورات المشهد السياسي، وأهمها دعوة المجلس الرئاسي لمجلسي النواب والدولة لعقد اجتماع في يناير المقبل.

