برلماني ليبي: ضياع السيادة وتشويه الهوية سببه السلطة القائمة

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن من صنعوا ملتقى الحوار الليبي السياسي في جنيف تعمدوا أن يكون المنتج سيئاً.

وأضاف امغيب، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مجلس رئاسي هزيل وحكومة فاسدة، برئاسة شخصيتين ضعيفتين ليستمر تدخلهم في شؤوننا الداخلية ووجودهم على أرضنا ووصايتهم علينا”.

وتابع: “حقق لهم المنفي والدبيبة ما يريدون فضاعت السيادة الوطنية وشوهت الهوية الليبية ونهبت خيراتنا وسرقت أموالنا وضرب اقتصادنا في مقتل”.

وقبل أيام، هاجم امغيب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، على خلفية تسليم بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر امغيب، تسليم بوعجيلة مسعود سابقة خطيرة، مطالباً الليبيين الخروج للشارع لإسقاط الحكومة المنتهية الولاية.

وتابع:” الدبيبة يُتاجر بدماء الليبيين وبسيادة الدولة الليبية، ولا يحمل صفة بعد سحب الثقة من حكومته”.