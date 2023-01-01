المريمي: مجلس النواب سيشارك في اجتماع غدامس

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن المجلس سيشارك في الاجتماع الذي دعا له المجلس الرئاسي يوم 11 يناير في غدامس.

وقال المريمي في تصريحات تلفزيونية: “الاجتماع سيتناول التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وهذا ما يريده مجلس النواب، كما أنه سيكون عاملا مساعدا للمجلس، لإنهاء القوة القاهرة، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت”.

وأضاف “مجلس النواب يعمل جاهدًا لإنهاء حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات، فإنهاء القوة القاهرة يحتاج لمساعدة كافة المجالس والمكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا”.