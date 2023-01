انتشال كمية من مخلفات الحرب في منطقة زريق في مدينة مصراتة

ليبيا- انتشل فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بفرع جهاز المباحث الجنائية في منطقة الوسطى التابع لإدارة الشؤون الفنية كمية من مخلفات الحرب.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن هذه الكمية كانت في مواقع مختلفة من منطقة زريق بمدينة مصراتة، مشيرًا إلى الإبلاغ عنها من قبل أحد المواطنين.

وأضاف البيان: إن عناصر الفريق باشروا فور وصولهم إلى الموقع بالتعامل مع هذه المخلفات ونقلها إلى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

