باشاغا يؤكد على تفعيل دور المرأة الليبية وتمكينها في جميع المجالات

شدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، على ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في كل المجالات وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب انتصار عبود.

وناقش باشاغا خلال اللقاء الصعوبات التي تواجه قطاع المرأة وقضاياها الاجتماعية ودورها المهني والاقتصادي والسياسي.

وأكد باشاغا على ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية وألا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية والقطاعات الإدارية والخدمية.

وأعرب باشاغا عن دعمه الكامل للمرأة الليبية وتمكينها في كل المجالات نظرا لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة.