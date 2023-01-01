وزير الخدمة المدنية يلتقي امغيب ويبحث معه سُبل التعاون

استقبل وزير الخدمة المدنية محمود أبوبكر بمكتبه مقر الوزارة ببنغازي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الخارجية سعيد امغيب.

وتم خلال هذا اللقاء التعريف بمهام الوزارة والدور الإداري والتدريبي والاستراتيجي الكبير المناط بها، وما توصلت إليه من أعمال وإنجازات وخطط رغم نقص الإمكانيات.

وفي ختام اللقاء عبر امغيب عن سعادته لحسن الضيافة والاستقبال و لما تقوم به الوزارة من أعمال تذكر فتشكر، مبدياً استعداده للتعاون مع الوزارة لحلحلة ما يواجهها للرقي بالمؤسسات، لا سيما وأن وزارة الخدمة المدنية تمثّل أمّ الوزارات.