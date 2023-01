أبو جناح: وضعنا خطة خمسية ضامنة لتعزيز توطين العلاج في الداخل

ليبيا- شارك رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها في فعاليات إعلان الخطة الخمسية لصندوق التأمين الصحي العام.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية تابعته صحيفة المرصد، نقل عن أبو جناح تأكيده في كلمته خلال الفعاليات ضرورة الالتزام بالخطة في إطار أمدها الزمني الممتد خلال الأعوام 2023 و2024و2025و2026 وصولًا إلى العام 2027.

وبحسب البيان، شدد أبو جناح على أهمية تنفيذ لك وفق معايير تضمن استمرار عمل الخطة والتركيز على كل ما من شأنه تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل.

