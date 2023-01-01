ليبيا تنضم لعضوية المنظمة العالمية للطاقة

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، إن ليبيا انضمت إلى عضوية منظمة الطاقة العالمية (IEF)، وذلك اعتبارا من شهر ديسمبر 2022.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن انضمام ليبيا للمنظمة جاء بناءا على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم (976) لسنة 2022، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية (IEF).

وأوضحت الوزارة أن المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة قد وافق على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بهذه المنظمة.

وأشارت إلى أن هذا المنتدى يضم أكثر من 90% من الدول والمنظمات التي تعمل في إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم.

وأكدت الوزارة، أن ليبيا ستعمل بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها دولة ليبيا بعد إنشائها وكانت عضوًا مؤسسًا في العديد من هذه المنظمات.