اللغة العربية من بينها..المجلس العلمي بكلية القانون جامعة بنغازي يلغي موادًا دراسية

العنوان – بنغازي

ألغى المجلس العلمي في كلية القانون بجامعة بنغازي، اليوم الأحد، عدد من المواد الدراسية المقررة لطلبة الكلية.

وبحسب قرار المجلس فقد تم إلغاء المواد الدراسية اللغة العربية اللغة الأجنبية طرق البحث من العام الدراسي الحالي إضافة إلى إلغاء قسم المواد العامة.

وأعاد المجلس إسناد الإشراف على المقررات الدراسية التي كانت تابعة لهذا القسم بحيث تكون مادة المدخل لعلم القانون تتبع قسم القانون الخاص، ومادة تاريخ النظم القانونية تتبع قسم القانون العام، ومادة حقوق الإنسان تتبع قسم القانون العام.

ودعا المجلس العلمي في كلية القانون على ضرورة أن تعالج أوضاع الطلاب المعلقين على المواد الملغاة باعتبارهم غير مطالبين بها.