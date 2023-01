داون: ابتزاز مستمر لأسر مهاجرين غير شرعيين باكستانيين مختطفين في ليبيا

ليبيا- كشف تقرير ميداني نشرته صحيفة “داون” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية عن جانب من ابتزاز أسر مهاجرين غير شرعيين مختطفين للمساومة عليهم في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أوضح أن خاطفي “عامر حياة” و”وليد خان” و”بلال خان” و”أفضل جنيد” من قرية “منيري بالا” الباكستانية ممن تتراوح أعمارهم بين الـ22 والـ25 عامًا طالبوا ذويهم بأكثر من 24 ألفًا من الدولارات الأميركية لمنحهم حريتهم.

ووفقًا للتقرير، باع الأهالي أراض زراعية لتمويل رحلة أبنائهم المنتظرة إلى إيطاليا مرورا بالأراضي الليبية بقيمة فاقت الـ31 ألفًا من الدولارات. ناقلًا عن “صالح” شقيق “عامر حياة” قوله: “لسنا على علم بمن كان ذلك الوسيط لكن تم استدراجنا وخداعنا مع التأكيد على أن أقاربنا سيصلون إلى أوروبا بأي ثمن”.

وقال “صالح حياة”: “وعندما وصل الشباب إلى الساحل الليبي قبل نحو 3 أشهر احتجزتهم جماعة الخاطفين وانتقلوا إلى ما يسمى بالسجن في ضواحي العاصمة طرابلس”. في وقت أكدت فيه أسر المختطفين أن عددًا قليلًا من شباب القرية نجحوا في وقت سابق في الوصول إلى أوروبا.

وناشد “سعيد الله” والد “وليد خان” القائمين على رعاية المصالح الباكستانية في ليبيا بلعب أدوارهم لإطلاق سراح الشبان الـ4 لعدم امتلاك ما يكفي من المال لتحريرهم من آسريهم، فيما قال “فاميد خان” أنه تمكن من تحرير ابنه “صهيب خان” من خاطفيه وإعادته إلى باكستان بقيمة إجمالية فاقت الـ18 ألف دولار.

وقال “صهيب خان”: “هناك مجموعات عديدة قامت ببناء سجونها بنفسها واحتفظت بالناس في مساحة صغيرة وأحيانا من دون طعام لعدة أيام وفي سجننا كان هناك العديد من الأشخاص من مختلف البلدان وتم إطلاق سراح أولئك الذين يستطيعون الدفع وفقًا لمطلب الخاطفين”.

