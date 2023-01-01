شركة الكهرباء الليبية: الانتهاء من إصلاح شبكة مرزق يستغرق 45 يوما

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن المدة التي سيتم فيها الانتهاء من إصلاح الشبكة الكهربائية في بلدية مرزق.

ونشرت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أن الشركة أعلنت أن عملية الإصلاح ستستغرق 45 يوما، مؤكدًا اكتمال أعمال الحصر اللازمة لإعادة الكهرباء إلى 10 أحياء بالبلدية وكذلك المزارع.

ووفقا لمنصة حكومتنا، ترأس وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، الاجتماع الذي أقيم بحضور مساعد مدير التوزيع بالشركة العامة للكهرباء، ومدير إدارة التخطيط بإدارة التوزيع بالشركة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، ومستشار التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي.

وناقش الحضور خلال الاجتماع، جهود إعادة الكهرباء إلى بلدية مرزق جنوب غرب ليبيا، ومتابعة الخطوات التي اتخذتها شركة الكهرباء لإصلاح الشبكة في مرزق، وبحث المدة الزمنية لإكمالها، إضافة إلى تنظيم التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمنظمات الدولية وتحديد مجالات عمل كل الأطراف.