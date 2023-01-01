حماد يطالب بالتحيق مع الدبيبة لتعليته أكثر من 16 مليار دينار من مخصصات الباب الثالث

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طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، التحقيق بالمخالفات المالية التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الثامن والعشرون من ديسمبر.

ووجه حماد – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – مراسلة إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد بشأن المخالفات المالية بقيام الدبيبة بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني.

وأكد أن ماقام به الدبيبة مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة، وبأن الإقدام على تعلية مبلغ بهذا الضخامة والإدعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء.

وذكر وزير المالية أنم المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دورًا محوريًا مخالفًا للقانون فيه وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

وذكر حماد أنهم يسيتخذون جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفي للمؤسسة وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير.

وطالب بفتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها أنفًا، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من آثار للمخالفين.