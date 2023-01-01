الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تعثر على 18 جثة في سرت

عثرت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين على 18 جثة مجهولة الهوية بمنطقة السبعة في مدينة سرت.

وبحسب الهيئة فقد أرسلت نيابة سرت الجزئية بلاغا حول وجود جثث مجهولة ليتوجه فريق من الهيئة إلى الموقع للعمل على استخراج وانتشال الجثث المجهولة، ليتم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء في سرت لأخذ عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي و نقلها الى مختبرات الهيئة للعمل عليها .

وبعد إتمام الإجراءات قامت الفرق الخاصة بالهيئة بالدفن الشرعي للجثث التي عثر عليها.