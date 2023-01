وكالة الأنباء الفرنسية: تعاون أمني نيجري فرنسي يفضي لاعتقال مهرب بشر ليبي

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اعتقال مهرب بشر من ليبيا بالغ من العمر 29 عامًا بمدينة أغاديس النيجرية في إطار تعاون أمني مع فرنسا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن من تم اعتقاله يشتبه في قيادته شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين أفارقة عبر النيجر وصولًا إلى أوروبا مرورًا بالأراضي الليبية، مبينًا أن تحقيقًا مشتركًا أجرته الجهات الشرطوية النيجرية والفرنسية والإسبانية قاد للاعتقال.

وتابع التقرير: إن المشتبه به تم إيقافه في مدينة أغاديس في شمال النيجر في الـ20 من ديسمبر الماضي. ناقلًا عن المسؤول في مديرية التعاون الأمني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية “جان كريستوف هيلير” تأكيده إقرار المُعتقل خلال جلسة استماع له أمام المحققين بإرساله 60 مهاجر غير شرعي أسبوعيا لمدة 7 سنوات.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء ومعظمهم من نيجيريا والكاميرون تم نقلهم عبر النيجر في شاحنات صغيرة تجنبت المرور بالمدن الكبرى وصولًا إلى ليبيا والجزائر. مبينًا أن الرحلة كلفت المهاجر الواحد ما بين الـ1500 والألفي يورو، في وقت تم فيه توقيف المهرب في نيامي ومصادرة هاتفه النقال.

وبحسب “هيلير” فقد يتم توقيف متواطئين آخرين خلال الأسابيع المقبلة في وقت تم فيه إجراء التحقيقات عبر فريق مشترك بتمويل من الاتحاد الأوروبي يتكون من 3 ضباط من شرطة الحدود الفرنسية ومثلهم من الإسبان ممن دعموا الشرطة النيجرية في مساعيها الأمنية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى عمل ضباط شرطة أوروبيين في النيجر منذ العام 2017، ما مكن الأخيرة من تفكيك 196 شبكة هجرة غير شرعية منذ ذلك العام، فضلًا عن إيقاف 824 متورطًا بتهريب البشر بحسب مديرية التعاون الأمني الدولي في وزارة الداخلية الفرنسية.

