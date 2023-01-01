كلية القانون بجامعة بنغازي تلغي موادًا دراسية بينها اللغة العربية

أخبارليبيا24

أصدر المجلس العلمي في كلية القانون بجامعة بنغازي، اليوم الأحد، قرارًا بإلغاء المواد الدراسية، واللغة العربية، واللغة الأجنبية، وطرق البحث من العام الدراسي الحالي.

وألغى المجلس كذلك بحسب القرار قسم المواد العامة، وإعادة إسناد الإشراف على المقررات الدراسية التي كانت تابعة لهذا القسم.

وأعاد المجلس إسناد مادة المدخل لعلم القانون بحيث تتبع قسم القانون الخاص، ومادة تاريخ النظم القانونية تتبع قسم القانون العام، ومادة حقوق الإنسان تتبع قسم القانون العام.

وشدد المجلس العلمي في كلية القانون على ضرورة أن تعالج أوضاع الطلاب المعلقين على المواد الملغاة باعتبارهم غير مطالبين بها.