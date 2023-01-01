ليبيا الان

عون: انضممنا للمنظمة العالمية للطاقة بفضل توجيهات الدبيبة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة محمد عون، انضمامها لمنظمة الطاقة العالمية IEF، اعتباراً من شهر ديسمبر 2022م.

وأكدت الوزارة، موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بهذه المنظمة.
ولفتت إلى أن المنتدى يضم أكثر من 90‎%‎ من الدول و المنظمات التي تعمل في انتاج و استهلاك و تسويق النفط والغاز في العالم.
وشددت على أن ذلك يأتي بناءً على توصية وزارة النفط و الغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022م، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية IEF.
وستعمل دولة ليبيا بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى، التي انضمت إليها دولة ليبيا بعد إنشائها وكانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

الوسوم

المنظمة العالمية للطاقة توجيهات الدبيبة عون

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك