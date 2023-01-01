عون: انضممنا للمنظمة العالمية للطاقة بفضل توجيهات الدبيبة

أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة محمد عون، انضمامها لمنظمة الطاقة العالمية IEF، اعتباراً من شهر ديسمبر 2022م.

وأكدت الوزارة، موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام دولة ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بهذه المنظمة.

ولفتت إلى أن المنتدى يضم أكثر من 90‎%‎ من الدول و المنظمات التي تعمل في انتاج و استهلاك و تسويق النفط والغاز في العالم.

وشددت على أن ذلك يأتي بناءً على توصية وزارة النفط و الغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022م، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية IEF.

وستعمل دولة ليبيا بنشاط وحيوية في هذه المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى، التي انضمت إليها دولة ليبيا بعد إنشائها وكانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.