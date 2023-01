تقرير تحليلي: غضب واسع يواجهه الدبيبة لتسليمه مواطنين ليبيين إلى الخارج

ليبيا- انتقد تقرير تحليلي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية خطوات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة المتمثلة بتسليم مواطنين ليبيين إلى دول أخرى.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى السلطات الأميركية لم يمر بهدوء، بل أثار جدلًا واسعًا حول تداعياته الممتدة لتشمل إمكانية قيام الدبيبة بتسليم مواطنين آخرين مستقبلًا من بينهم عبد الله السنوسي.

ونقل التقرير عن أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر قوله: “قضية لوكربي أعادت فتح ملفاتها رسميا وقد لا يُكتفى بتسليم متهم واحد بل قد تفتح ملفات مشتبه بهم جدد في خطوة لا يمكن تجنبها أو إيقافها مستقبلًا، فواشنطن كعادتها لا تغلق بشكل كامل قضايا جنائية تخصها”.

وقال المنتصر: “وبالتالي ستظل واشنطن بين فترة وأخرى تفتح دفاتر قديمة، والأمر قطعًا لا يخلو من توظيف سياسي للضغط على القادة الليبيين، وأعتقد أنه لا يمكن لأي سلطة سياسية في ليبيا أن تعارض فعليًا تسليم المريمي إلى الولايات المتحدة أو الامتناع عن التسليم فالعملية أمر حتمي”.

من جانبه أوضح المحلل السياسي عبد الله الكبير قائلًا: “إن تسليم المتهم جاء ضمن صفقة سياسية بين طرابلس وواشنطن ومحاولة لتغيير الموقف الأميركي بشأن ليبيا وبشكل يحسن صورة بعض القادة السياسيين المدافعين عن التسليم، خصوصًا أن فرصة إجراء البلاد انتخابات عامة خلال العام 2023 باتت تتصاعد”.

وأضاف الكبير بالقول: “من وجهة نظري فشل الدبيبة في التبرير وجعل حكومته في مرمى الاتهام والخضوع للإرادة الأجنبية، وبالتالي كان يجب تقديم توضيحات بشكل مختلف عن الرواية التي ظهرت على لسان الحكومة والتي جعلت السلطة التنفيذية في موقف ضعف وخضوع”.

بدوره قال المحلل السياسي جليل حرشاوي: “إن التسليم بمثابة حملة إغواء حقيقية لا لبس فيها قام بها الدبيبة لدعم سلطته فقد لاحظ المتضاءلة شعبيته في ليبيا بمرور الوقت أن بعض الدول الأجنبية باتت تتصالح معه ما يجعله مستمرًا في السلطة من شهر لآخر”.

