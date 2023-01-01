إعلامي سابق في كتيبة 309 يكشفُ لوكالتنا تفاصيل انطلاق عملية الكرامة – الجزء الأول

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصتنا اليوم يرويها الإعلامي السابق في كتيبة 309، حمزة نصيب إدريس، والذي تمحور دوره حول مساندة الجيش الوطني إعلاميًا، وتوعية المواطنين بأهمية هذه المعركة، ودعوة العسكريين منهم إلى لإنضمام إلى صفوف الجيش الوطي في حربه على الإرهاب.

يبدأ حمزة حديثه قائلاً : بداية عملنا كانت منذ العاشر من شهر مايو عام 2014؛ أي قبل انطلاق قبل عملية الكرامة بـ6 أيام، ما يعني أننا باشرنا العمل، فور صدور بيان المشير خليفة حفتر.

أنا من أحد الشباب الذين تواصلوا مع، ميلود الفرجاني، رحمة الله عليه، هو أحد مؤسسي 309، شكلنا فرق، حتى نتمكن من تجميع بقية العسكريين للانضمام إلى العملية، وانطلقنا من مدينة طبرق يوم 10 خمسة.

وبالحديث عن بداية تكوين الجيش الوطني يقول حمزة : لقد كانت إمكاناتنا محدودة جدًا، ولعل السلاح المنتشر في ليبيا من بعد أحداث ثورة السابع عشر من فبراير هو ما ساهم بشكل من الأشكال في تواجد السلاح ولو بكميات محدودة.

أما فيما يتعلقُ بالتجمعات، كنا نتجمع مع بعضنا البعض في منزل آمر الكتيبة 309، ميلود الفرجاني رحمة الله، إذ كنّا نجتمع في الأسبوع مرة واحدة، وذلك لوضعه في كافة التفاصيل وكافة الأعمال التي قمنا بها، بما في ذلك آخر التطورات في الغرفة السرية التي كوّناها لتجميع العسكريين، وذلك عبر تسجيل العسكريين الراغبين في الانضمام للعملية وتدوين أسمائهم وأرقام هواتفهم، والاتصال بهم فور تحديد موعدٍ لانطلاق العملية من مدينة طبرق.

يواصل حمزة.. قبل تاريخ العاشر من مايو، تواصل معنا ميلود الفرجاني، وأبلغنا باحتمالية الانطلاق نحو معسكر الرجمة؛ لاقتحام أوكار المجموعات الإرهابية في مدينة بنغازي.

أذكر حينها أننا انطلقنا من مدينة طبرق 45 شخصًا، من ضمنهم المقدم إبراهيم بولطيف، في الدفاع الجوّي، بالإضافة للعقيد الطيار عبدربه، رحمة الله عليهما، إذ قام الأخير بتتبعنا بطائرته عند انطلاق عمليتنا نحو مدينة بنغازي؛ وذلك لتأميننا وحماية رتلنا.

دخلنا للمعسكر، وجدنا بعض العسكريين التابعين لرئاسة الأركان في انتظارنا، يردف قائلاً.. نحن لم نكن شرعيين، كنا مجرد عسكريين وشباب دفعهم حبهم لوطنهم وسعيهم لحمايته إلى اتخاذ هذه الخطوة.

يكمل حديثهُ..ومن هذا المنبر أوجه تحية لأهالي منطقة الرجمة وبنينا وبومريم ولبيار وجميع مناطق الساحل على دعمهم القوي ومنقطع النظير لعمليتنا.

انطلقت العملية يوم السادس عشر من شهر مايو، عند الساعة السادسة فجرًا، وبدأت المعركة من هذا التاريخ، واستمرت حتى حُررت مدينة بنغازي من قبضة الجماعات الإرهابية.

يتحدث.. لعل أكثر المعارك التي كانت لها طابع خاص وحساس هي المعركة الأولى، آلا وهي معركة انطلاق عملية الكرامة التي صادف تاريخها السادس عشر من مايو، تلك المعركة تجلت فيها أسمى ملامح التضحيات والبطولات، وتجسدت فيها روح الأخوة والدعم والفداء والتكاتف بين أبناء الجلدة الواحدة الذين يهتمون لأمر وطنهم، ويسعون لرؤيته محررًا خاليًا من مشاهد الشذوذ والقتل والترهيب والسواد، لتلك المعركة خصوصية لدى كافة الليبيين وخصوصًز العسكريين الذين شاركوا فيها.

لقد سيطرة أخبار الاغتيالات والقتل والذبح على المشهد العام، ووسائل الإعلام في ليبيا بشكل عام، وبرقة بشكل خاص.

إذ وصلنا إلى مرحلة كنا نسمع عن أكثر من أربعة اغتيالاتٍ في اليوم نفذتها العناصر الإرهابية في مدينة بنغازي ودرنة وطبرق وعموم برقة.

وأكد حمزة ضمن حديثه على أن عملية الكرامة، كانت عمليةً خالصة للوطن وللمواطن، كانت من أجل أن يكون لنا جيشٌ يضع حدًا للظالم وينصف المظلوم، من أجل سيادة ليبيا وأرضها وشعبها، من أجل أن نتمنع بالسلام، وننزع عنا عباءة الإرهاب السوداء.

كان هذا الجزء الأول من قصة البطل حمزة الذي عمل كإعلامي سابق في كتيبة 309، وفي الجزء الثاني سنتعرف سويًا على آلية عمل حمزة، وكيف استطاع اقناع عدد كبير من العسكرين والشباب بالانضمام إلى صفوف الجيش الوطني، و1لك عبر إيضاح الصورة الحقيقة لهذه العملية، وتوعية المواطنين بخطر الإرهاب.