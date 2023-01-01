رئيس الحكومة يطلع على نشاطات وزارة التخطيط والمالية

عقد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، اليوم الأحد، مع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد.

وأطلع رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب شؤون الوزارة احمد المرتضي، ووالمستشار القانوني للوزارة فتحي التومي على نشاطات وزارة التخطيط والمالية و معالجتها للعديد من الملفات.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن تقوم الحكومة بإصدار قرارها المتعلق باعتمادات شهرية مؤقتة بواقع 1/12 من ميزانية 2022 إلى حين اعتماد مجلس النواب لميزانية 2023، بالإضافة إلى الاتفاق على تكليف لجان لإجراء عملية الجرد السنوي لخزائن وحسابات و أصول الجهات الممولة من الميزانية العامة.