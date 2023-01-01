رئيس جامعة بنغازي يرد على قرار إلغاء مواد دراسية في كلية القانون

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رد رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، اليوم الأحد، على قرار كلية القانون في الجامعة بإلغاء مواد دراسية بينها اللغة العربية الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدرسي :” هذه المراسلة لم يتم اعتمادها في مجلس الجامعة، ولا إدارة ضمان الجودة بالجامعة، ولذا فهي تظل مقترحات غير قابلة للتنفيذ”.

وأضاف رئيس الجامعة :”ماورد في المراسلة مرفوض لدينا كونه يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بوجوب تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كمواد عامة داخل الجامعة، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية، بالإضافة إلى ضرورة تضمين مواد البحث العلمي فيها”.

وتابع الدرسي :”للكلية الحق في طلب التوصيف المقرري للمواد المذكورة أعلاه، بما يناسب طبيعة التخصصات المُدرسة بها، تغييرا لايخالف طبيعتها، ولايلغي الهدف المنشود من ورائها”.

وأكد رئيس الجامعة، أن اعتماد المقررات الدراسية أو إلغائها داخل كليات الجامعة وأقسامها يجب ألا يخالف بأي حال من الأحوال السياسة العامة للعملية التعليمية بالكامل.

وأبدى الدرسي انزعاجه لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مراسلات إدارية داخلية، تم أخذها دون التحقق من اعتمادها والمتعلقة بمقترح تقدمت به كلية القانون حول إلغاء بعض المواد العامة واستبدالها بأخرى.

وختم رئيس الجامعة :”إن القرار بخصوص إلغاء مواد يُعتبرُ ملغيًا، وغير قابل للنفاذ، وعلى جهات التخصص أخذ العلم بذلك”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قرارًا المجلس العلمي في كلية القانون بجامعة بنغازي، يقضي بإلغاء المواد الدراسية، واللغة العربية، واللغة الأجنبية، وطرق البحث من العام الدراسي الحالي.

وألغى المجلس كذلك بحسب القرار قسم المواد العامة، وإعادة إسناد الإشراف على المقررات الدراسية التي كانت تابعة لهذا القسم.