رئيس الحكومة يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة عدداً من الملفات الخاصة بقضايا المرأة

عقـد رئيـس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الأحـد، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود.

وخصص اللقاء لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع المرأة وقضاياها الاجتماعية ودورها المهني والاقتصادي والسياسي.

من جانبه أكد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية وألّا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية والقطاعات الإدارية والخدمية، معرباً عن دعمه الكامل للمرأة الليبية وتمكينها في كل المجالات نظراً لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة.