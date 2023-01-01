الدبيبة: النشاط الرياضي الجامعي مهم في بناء المنتخبات

كرّم عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، منتخب الشباب الجامعي لكرة القدم لِحصوله على الترتيب الثالث في البطولة العربية للشباب الجامعي لكرة القدم الخماسية التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن التكريم حضره وزير الشباب “فتح الله الزنّي”، ووكيل وزارة الرياضة “جمال أبو نوارة” ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، ورئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

وأكد الدبيبة، دعمَه للشباب في كافة المجالات وتقديره لكل المشاركات المحلية والإقليمية التي ترفع علَم ليبيا عاليًا في كل المناسبات.

وأشار إلى أن النشاط الرياضي الجامعي مهم في بناء المنتخبات في كل الألعاب.