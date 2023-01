مجلس الزيتون الدولي: انخفاض آخر متوقع لإنتاج ليبيا من سلعة زيت الزيتون

ليبيا- كشف “مجلس الزيتون الدولي” عن انخفاض جديد متوقع لإنتاج زيت الزيتون في ليبيا خلال الموسم الزراعي المقبل 2022-2023 قياسًا بسابقه2021-2022.

بيانات إحصائية دولية بشأن إنتاجية كافة الدول المنتجة لهذه السلعة صادرة عن المجلس تابعتها وترجمت المرتبط منها بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أوضحت أن موجة الجفاف الحادة بسبب آثار التغير المناخي قادت لهذا الانخفاض خلال الموسمين الحالي والمقبل.

وأضاف التقرير: إن تمتع أشجار الزيتون بقدرتها على تحمل الجفاف بدرجة أكبر من غيرها من المحاصيل لم تحل دون تأثرها. مشيرًا إلى أن إنتاج ليبيا المتوقع خلال الموسم المقبل بلغ 15 ألفًا و500 طن قياسًا بـ16 ألفًا و500 للموسم الحالي، فيما بلغ معدله لـ5 مواسم 16 ألفًا و800 طن.

ترجمة المرصد – خاص

