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الأبلق: البعثة الأممية لن تستطيع طرح رؤية للتوافق إلا عبر مناقشة الأطراف المؤثرة بالمشهد

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال عضو مجلس النواب عمّار الأبلق إن البعثة الأممية لا تستطيع طرح أيّ رؤية للتوافق إلا بعد النقاش مع الأطراف الدولية المؤثرة في المشهد الليبي وأخذ موافقتها لرؤية الحلّ معتقداً بأن الأطراف غير متفقة بعد.

وأوضح الأبلق في تصريح صحفي أنه ومن خلال تصريحات بعض الدول يتضح بأن الجميع متفقون على ضرورة إجراء انتخابات ولكنّ الإشكال في كيفية الوصول للأساس القانوني لإجرائها، مشيراً في السياق ذاته إلى احتمالية تكرار مسار لجنة الـ 75 باختيار لجنة حوار جديدة لتحريك الانسداد السياسي.

الوسوم

#البعثة الأممية ُ#ليبيا الانتخابات الليبية مجلس النواب

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الوطن الليبية

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