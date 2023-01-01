حراك شباب جالو يدعو لاجتماع طاريء احتجاجًا على إعلان مؤسسة النفط تعيين الخريجين

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دعا حراك شباب جالو اليوم الأحد إلى اجتماع يوم غد الاثنين احتجاجا على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط تعيين الخريجين في التخصصات النفطية

وذكر الحراك، أنه بعد إعلان المؤسسة عن خلق فرص عمل لعدد “1435” إذ نتفاجأ أن مدينة جالو لها نصيب ضعيف جداً.

وأشار حراك شباب جالو، عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن الواحات تعتبر هي المتضرر الأكبر من الحقول المجاورة.

وشدد الحراك على أهالي المنطقة من باحثين عن عمل و الخريجين و الناشطين حضور الاجتماع الطارئ لوضع حل جذري.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، اعلنت اليوم الأحد عن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية.

وأرفقت المؤسسة عبرحسابها الرسمي على “فيسبوك” كشوفات بالأسماء داعية إياهم التواصل مع مكتب التنسيق والمتابعة.

كما يُطلب منهم الدخولُ إلى منصّة قيد الخريجين على الصفحة الرسمية للمؤسسة و تعبئة البيانات المطلوبة على المنصة.