الشاوش: مجلس الدولة سيعقد اجتماعًا للبت في دعوة الرئاسي

قال عضو مجلس الدولة عبد المجيد الشاوش، إن مجلس الدولة سيعقد اجتماعًا يوم الإثنين للبت في دعوة المجلس الرئاسي.

وأضاف الشاوش، في تصريحات صحفية، أنه تقدم أكثر من 15 عضوًا بالمجلس بطلب إلى مكتب الرئاسة للتصويت على قبول الدعوة الصادرة عن المجلس الرئاسي.

وأكد أن طلب الأعضاء جاء استنادا للنظام الداخلي للمجلس؛ وحرصًا على السيادة الليبية؛ وإعطاء الأولوية للحوارات داخل ليبيا.

وشدد على أن الطلب المقدم من الأعضاء ينص على استجابة الأعضاء لمقاربة المجلس الرئاسي ودعوته لحوار ليبي موسع لإنجاز قاعدة دستورية توافقية شاملة بمدينة غدامس.