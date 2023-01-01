ليبيا.. وصول مياه النهر الصناعي إلى مدن ككلة والقواليش والزنتان

أعلنت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، عن وصول مياه النهر الصناعي إلى مدن ككلة والقواليش والزنتان.

وقالت المنصة في بيان نشرته، إن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مشروع خط أبوزيان – الرحيبات لتوصيل مياه النهر الصناعي إلى مدن الجبل.

ومنذ العام 2019، قدم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وعودا بزيادة ضخ المياه إلى الزنتان وتوصيلها إلى الخزانات بها، بما يكفي احتياجات المدينة.

كما اشتكى المجلس التسييري لبلدية الزنتان، بشأن حل مشكلة النقص الحاد لمياه الشرب داخل البلدية، وهو أمر مشابه عانت منه كل من ككلة والقواليش.

وبسبب ذلك انتشرت التوصيلات غير القانونية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي؛ فيما عملت وزارة الداخلية على إزالة هذه التوصيلات بناء على تعليمات النيابة العامة.