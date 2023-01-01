رغم الخطاب الديني الناس يحتفلون ويبتهجون ببداية العام الجديد

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أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، أن الناس يحتفلون ويبتهجون ببداية العام الجديد رغم الخطاب الديني.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”من المُلاحظ أن أغلب الناس تُهنيء بعضها البعض بالسنة الجديده رغم الخطاب الديني الذي دائما حاول ويحاول منعهم من الاحتفال والابتهاج”.

وأضاف حمزة :”فالناس بطبيعتهم يحبون الفرح ويعشقون السعادة والسرور والحياة بغض النظر عن معتقداتهم الدينية”.

وأوضح أن الإنسان بطبيعته عبارة عن كتله من المشاعر والأحاسيس وليس حجر مجرد، لايمكن للإنسان الحياة بدون الحب والفرح والسعادة وإلا صارت الحياة لاتطاق فاقدة لكل جميل ولكل معالم الحياة.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن :”نبدأ معاً عامنا الجديد بصدق النيّة، والمصداقية في القول والعمل”.