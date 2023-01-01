جامعة بنغازي تعلق على جدل إلغائها للغة العربية من مقرراتها

نفت جامعة بنغازي، الأخبار التي يتم تداولها عن نيتها التخلي عن عدد من المواد ومنها اللغة العربية عبر مراسلة تم تداولها بين كوادرها، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون وثيقة تشاورية داخلية.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن “هذه المراسلة لم يتم اعتمادها في مجلس الجامعة، ولا إدارة ضمان الجودة بالجامعة، ولذا فهي تظل مقترحات غير قابلة للتنفيذ، وهو مرفوض لدينا كونه يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، المؤكد على وجوب تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كمواد عامة داخل الجامعة، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية، بالإضافة إلى ضرورة تضمين مواد البحث العلمي فيها”.

وأضافت جامعة بنغازي، أن “اعتماد المقررات الدراسية أو إلغائها داخل كليات الجامعة وأقسامها يجب ألا يخالف بأي حال من الأحوال السياسة العامة للعملية التعليمية بالكامل”، معلنة أن “القرار المُتخذ عبر المراسلة يُعتبرُ ملغيًا، وغير قابل للنفاذ، وعلى جهات التخصص أخذ العلم بذلك”.