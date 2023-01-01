العمروني: انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المصابة بالفيروس المخلوي

أفاد مدير مستشفى الأطفال بنغازي المكلف صلاح العمروني، بوجود انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المصابة بالفيروس المخلوي التي تتردد على المستشفى هذا الأسبوع.

وذكر العمروني في تصريحات صحفية، أن عدد الحالات المترددة على المستشفى هذه الفترة تتراوح بين 40 و45 حالة بعد أن وصلت إلى 88 حالة في يوم واحد أي بنسبة زيادة 200% لقدرة المستشفى.

كما كشف العمروني عن أن أغلب المترددين تبلغ أعمارهم الشهرين، موضحا أن الأعراض التي تخرج عليهم هي دهشة وعدم القدرة على التنفس، وأن الوفيات ممن يعانون أمراضا مزمنة أخرى، إلى جانب إصابتهم بالفايروس.

وحول مرض الأورام، تابع العمروني أن التفويضات المالية وصلت للمستشفى، وبدؤوا في إجراءات سفر الأطفال المصابين، مشيرا أيضا إلى أن مرضى النخاع الشوكي يستعدون هم أيضا للسفر إلى مصر للعلاج فيها.

وأضاف العمروني أن ذوي مرضى الأورام استلموا فيما سبق التفويضات المالية، وأنه عند وصولهم إلى مصر وتونس لم يتحصلوا على التفويضات مما تسبب في خوف لديهم من تكرار التجربة، بحسب قوله.