جامعة بنغازي تنفي إلغاء تدريس 3 مواد أساسية وتقول إن مراسلة كلية القانون كانت مقترحا داخليا

نفت جامعة بنغازي إلغاء تدريس مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية وطرق البحث العلمي داخل كلية القانون ابتداء من العام الجاري.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن المراسلة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء كلية القانون المواد الـ3 المذكورة هي مراسلة داخلية ولم يتم اعتمادها في مجلس الجامعة، أو إدارة ضمان الجودة، وتظل مقترحا غير قابل للتنفيذ.

وأكدت الجامعة رفضها لإلغاء المواد المذكورة لمخالفتها للوائح المنظمة للعملية التعليمية، الذي يؤكد وجوب تدريس مادتي اللغة العربية والإنجليزية، موادا عامة داخل الجامعة.

وتابعت الجامعة أن اعتماد المقررات الدراسية أو إلغائها داخل كليات الجامعة وأقسامها يجب ألا يخالف بأي حال من الأحوال السياسة العامة للعملية التعليمية بالكامل.

المصدر: جامعة بنغازي

