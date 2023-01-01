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المسماري: القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على استعادة رجالها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن هدف القيادة العامة هو الرفع من كفاءة منتسبي القوات المسلحة، لمواجهة التهديد الإرهابي الذي ما زال قائماً.

اللواء المسماري وفي تصريحات صحفية أوضح أن القوات المسلحة تحاول أن تكون أكثر يقظة وانتباهاً واستعداداً لمواجهة أي خطر، لافتاً إلى أن كل ذلك يتطلب الكثير من الإمكانيات، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة المتطورة.

وفي إطار ثنائه على جهود كل الهيئات بالقوات المسلحة، خاصة الواقعة تحت إدارة المخابرة والإمداد والتموين، أشاد المسماري بمساعي القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” في عملية إطلاق سراح الفريق طيار “عامر الجقم”، من قبضة المجموعات المسلحة، منوهاً بحرص القيادة العامة على استعادة رجالها، بينما تسلّم غيرها مواطنين إلى الخارج، في إشارة إلى تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة بدعم من الحكومة منتهية الولاية.

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الوطن الليبية

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