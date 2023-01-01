إقصاء سيف الإسلام القذافي ضربة للمصالحة والديمقراطية

أخبارليبيا24

اعتبر عضو مجلس النواب على التكبالي، أن إقصاء سيف الإسلام القذافي سوف يمثل ضربة قوية لأي حديث عن تحقيق مصالحة وطنية، وكذا لمفهوم الديمقراطية المطلوب ترسيخهما.

واستطرد التكبالي – وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط – :”لكن المبالغة الكبيرة التي يبديها أنصار القذافي حول درجة الشعبية التي يتمتع بها سيف الإسلام ربما كانت وراء السعي لمحاولة إقصائه “.

ولفت عضو النواب إلى أن دعاية هؤلاء الأنصار حول شعبيته ربما وجدت صدى من قبل منافسيه في السباق الرئاسي.

وتابع التكبالي :”لذا يبدى بعض المنافسين ارتياحه حالياً بشأن ما تردد عن وجود تفاهمات سياسية بشأن استبعاد سيف الإسلام من الترشح للانتخابات”.