داعيًا إلى رفع قضية.. كاتب ينبه من سرقات طالت رسومات الزواوي

نبه الكاتب والباحث أحمد عقيلة من سرقات طالت رسومات رسام الكاريكاتير الليبي محمد الزواوي من قبل رسام فلسطيني.

قال عقيلة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: ”سرقات بالجملة، رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمد سعيد النمنم، والذي يوقع هكذا “أبو النون” يسطو على كتاب رسام الكاريكاتير الليبي محمدالزواوي (الوجه الآخر) ويسرق رسومه”.

وأضاف: ”تبين لي أنه سرق الكثير من الرسومات الساخرة للزواوي، ونشرها في الصحف والمجلات، وأقام حتى معارض!!”.

وأرفق عقيلة صورة لرسمتين إحداهما للزواوي الأصلية، وأخرى مقلدة التي رسمها النمنم وقال عنها :”لصورة الآتية واحدة من نماذج سرقاته، قام بقلب اتجاهها، وعدل في شكل الرجل الأمامي، ولوّنها، وحوّل الطاقية!! لكنه أخذ تعليق الزواوي حرفياً”.

وختم الكاتب منشوره: ”رسم الزواوي قبل مولد النمنم!! فهل من جهة ترفع ضده قضية؟ أو على الأقل يُشهّر به في مواقع التواصل، الشهدرة ـــ هنا ـــ واجب وطني!”.

ورسام الكاريكاتير محمد الزواوي ولد بضواحي بنغازي سنة 1936، درس بمدرسة الأبيار الداخلية حتى الرابعة الابتدائية، وترك الدراسة وعمل كرسام بالقسم السمعي والبصري التابع للمصالح المشتركة النقطة الرابعة الأمريكية.

وفي عام 1963 انتدب الزواوي للعمل في مجلة الإذاعة بطرابلس كمخرج صحفي ورسام وعلى صفحاتها خطّ أول لوحة ساخرة، ثم انتقل لمجلة المرأة كمخرج ورسام إلى جانب نشر رسومه في معظم الصحف التي كانت تصدر بالبلاد وإلى جانب التزامه اليومي بنشر رسومه بصحيفة الثورة.

وتوفي الزواوي في 5 يونيو عام 2011 في طرابلس، عن عمر يناهز الـ 76 عام، نتيجة جلطة في القلب عندما كان الفنان يخط خطوطه الأولى لرسمه الذي لم يكمله.