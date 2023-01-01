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الأبلق: من المحتمل اختيار لجنة حوار سياسي جديدة لتحريك الانسداد الحالي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب عمّار الأبلق إن البعثة الأممية لا تستطيع طرح أيّ رؤية للتوافق إلا بعد النقاش مع الأطراف الدولية المؤثرة في المشهد الليبي وأخذ موافقتها لرؤية الحلّ معتقداً بأن الأطراف غير متفقة بعد.

وأوضح الأبلق في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة أنه ومن خلال تصريحات بعض الدول يتضح بأن الجميع متفقون على ضرورة إجراء انتخابات ولكنّ الإشكال في كيفية الوصول للأساس القانوني لإجرائها، مشيراً في السياق ذاته إلى احتمالية تكرار مسار لجنة الـ 75 باختيار لجنة حوار جديدة لتحريك الانسداد السياسي.

 

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البعثة الأممية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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