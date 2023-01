بعد تسببه في وفاة امرأة.. القبض على المتهم وراء حادث بنينا

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي القبض على سائق السيارة الذي تسبب في حادث سير الجمعة الماضية ما أدى إلى وفاة امرأة.

وذكرت الإدارة أن تسجيل الكاميرات في منطقة الحادثة، أظهر أن سائق السيارة قام بمضايقة المرأة، مما تسبب في اصطدام سيارتها في عمود خرساني على جانب الطريق تحت كوبري بنينا.

وتابعت الإدارة أن الفرق الأمنية تمكنت من الوصول إلى منزل متسبب الحادثة وكان هاربا، ليتم استدراجه لاحقا والقبض وإيداعه السجن، بحسب قولها.

وأضافت الإدارة أن المتهم اعترف بمضايقته للمرأة وتسببه في خروجها عن الطريق واصطدامها في عمود خرساني، إلى جانب اعترافه أنه حاول إخفاء نفسه والسيارة.

المصدر: الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي

