استخراج (18) جثة مجهولة الهوية في سرت

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كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الأحد، عن استخراج (18) جثة مجهولة الهوية في مدينة سرت.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” أن استخراج الثث تم بناء على البلاغ الوارد للهيئة من نيابة سرت الجزئية.

وأفادت أنه بعد البلاغ توجه فريق من إدارة البحث على الرفات خلال الأسبوع الماضي إلى مدينة سرت وتحديدا منطقة السبعة للعمل على استخراج وانتشال الجثث مجهولة الهوية .

وأكدت الهيئة أنه تم استخراج عدد ( 18) جثة مجهولة الهوية وتم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء في المدينة.

وأضافت الهيئة أن الفرق المختصة بالهيئة، أخذت عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، وتم نقل العينات إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها.

وأشارت هيئة البحث والتعرف على المفقودين إلى أن الفرق الخاصة بالهيئة دفنت الجثث مجهولة الهوية دفنًا شرعيًا.