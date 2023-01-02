مستشفى النوران بالزاوية يستقبل طفلًا مجهول الهوية مصاب بطلق ناري

استقبل مستشفى النوران بمدينة الزاوية اليوم الأحد طفلاً مجهولا الهوية مصاباً بعيار ناري في الرأس وحالته الصحية حرجة جداً.

وقال مسؤول بإدارة مستشفى النوران: ”إن الطفل جاءت به سيارة إسعاف من مدينة العجيلات ووضعه كان حرج جداً وأدخل على الفور إلى غرفة العمليات”.

وأضاف المسؤول: ”ووفقاً للمسعفين لم تستقبله أي مصحة في العجيلات فتم التوجه به إلى مدينة الزاوية، وسبب نقص الإمكانيات وتوقف العمليات في مركز الزاوية الطبي تم إحضاره إلى النوران”.

وكشف أنه وفقاً للمسعفين، عثر على الطفل مرميًا في مزرعة في منطقة الشبيكة “العجيلات” مصاباً بعيار ناري في الرأس وحالته حرجة جداً، وليس لدينا أي تفاصيل إضافية حول هويته أو ظروف إصابته.

وتابع المسؤول: ”إنسانياً لم نستطيع رفض الحالة خصوصاً أنه طفل ومصاب بطلق ناري في الرأس وكل تأخير يشكل خطر على حياته”.

وذكر المسؤول انه تم تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، ولا نريد شيء إلا التعرف عليه وعلى أسرته فقط.