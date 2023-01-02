انتشال 18 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت

الوطن / متابعات

كشفت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عن استخراج 18 جثة مجهولة الهوية بمنطقة السبعة في سرت، في إطار عمليات الكشف عن المقابر الجماعية في المدينة التي معقلا لتنظيم داعش بين العامين 2015 و2016.

وأضافت الهيئة في بيان لها إن فريقا من إدارة البحث عن الرفات استخرج الجثث من المنطقة، ونقلها إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة، حيث تم عرضها على الطب الشرعي وأخذ عينات لفحصها في مختبرات الهيئة.

وأعلنت الهيئة في أكتوبر الماضي أنها استخرجت 42 جثة تعود إلى أشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت.

وتم في ديسمبر 2018 العثور على مقبرة جماعية قرب سرت تضم رفات 34 إثيوبيا، كان تنظيم داعش نشر فيديو إعدامهم عام 2015.