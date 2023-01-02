اجتماع موسع لبحث تأمين انتخابات المجالس البلدية القادمة

أجرى مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي زيارة رسمية الى مقر اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية.

اللواء العمامي، وخلال الزيارة التي أجراها رفقة مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات ومعاونه ومدير المعهد التخصصي بالإدارة و رئيس الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات، التقى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال العوامي ورؤساء الوحدات والاقسام باللجنة .

وناقش الحضور سبل التعاون وتم طرح الألية الحديثة التي اعتمدتها الإدارة للعمل بها في تأمين انتخابات المجالس البلدية القادمة والتي ستنفذ في كافة المدن والمناطق في شرق البلاد وجنوبها .