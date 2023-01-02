توغي تشارك في احتفالية تسجيل المواقع التراثية الليبية على قائمة “الإيسيسكو”

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “مبروكة توغي” في احتفالية نظمتها الوزارة بالقبة الفلكية بطرابلس، تضمنت توزيع شهادات تسجيل المواقع التراثية الليبية على قائمة “الإيسيسكو” للتراث في العالم الإسلامي على ممثلي المواقع

وبحسب منشور لصفحة حكومتنا عبر فيسبوك، أكدت توغي أن الوزارة قامت بشكيل لجنة لإعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي تضم مختصين وخبراء لإنجاز ملفات ترشيح أبرز المواقع التراثية في مختلف مناطق ليبيا في القوائم الدولية.

وتأتي الاحتفالية في إطار خطة الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي الليبي وتسجيله في قائمة التراث العالمي..